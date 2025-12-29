Rusia dice que Ucrania intentó atacar residencia de Putin y que cambiará postura negociadora

MOSCÚ, 29 dic (Reuters) - El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, dijo el lunes que Ucrania había intentado atacar la residencia del presidente Vladimir Putin en la región de Nóvgorod, por lo que la postura negociadora de Moscú cambiaría, informó Interfax.

Lavrov dijo que el 28 y 29 de diciembre, Ucrania había atacado la residencia estatal del presidente ruso en la región de Nóvgorod con 91 aviones no tripulados de largo alcance.

"Estas acciones temerarias no quedarán sin respuesta", dijo el funcionario.

Lavrov señaló que el ataque se dio durante las negociaciones para un posible acuerdo de paz en Ucrania y que, aunque Rusia no abandonará las negociaciones, sí revisará la postura de Moscú.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo que la acusación era falsa y añadió que Moscú estaba preparando el terreno para atacar edificios gubernamentales en Kiev.

No quedó claro de inmediato si Putin se encontraba en la residencia en ese momento.

(Reporte de Maxim Rodionov; editado en español por Javier Leira y Javier López de Lérida)