Rusia dice que un experimento subcrítico de eeuu no viola el tratado de prohibición de pruebas nucleares

MOSCÚ, 21 may (Reuters) - Rusia dijo que un experimento subcrítico estadounidense destinado a proporcionar datos sobre el comportamiento de los materiales utilizados en las ojivas nucleares no violaba el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. La Administración Nacional de Seguridad Nuclear de EEUU (NNSA, por sus siglas en inglés) dijo que había ejecutado con éxito un experimento subcrítico el 14 de mayo en el laboratorio subterráneo PULSE del centro de pruebas nucleares de Nevada. "La NNSA confía en los experimentos subcríticos para recopilar información valiosa que respalde la seguridad, fiabilidad y eficacia de las ojivas nucleares de Estados Unidos, sin el uso de pruebas con explosivos nucleares", dijo. "En consonancia con la moratoria autoimpuesta sobre las pruebas de explosivos nucleares que Estados Unidos mantiene desde 1992, no formó una reacción en cadena autosostenida y supercrítica". Según la NNSA, las pruebas subcríticas utilizan explosivos químicos de gran potencia para generar calor y presiones extremas que se aplican a materiales nucleares especiales en un laboratorio a aproximadamente 300 metros bajo tierra, pero no se produce una reacción en cadena autosostenida, ni criticidad. Los ordenadores modelizan los datos. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, dijo que, a juzgar por la información facilitada por Estados Unidos, el experimento no contradice la concepción rusa de una "prueba subcrítica". "Y, en consecuencia, no constituye una violación de las disposiciones del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, ni de la moratoria estadounidense sobre ensayos nucleares", dijo Zajárova. Rusia derogó el año pasado el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. Estados Unidos firmó el tratado, pero nunca lo ratificó. Rusia afirma que no reanudará las pruebas nucleares a menos que Washington lo haga. Zajárova afirmó que Estados Unidos debería ratificar el tratado. Rusia y Estados Unidos son, con diferencia, las mayores potencias nucleares del mundo, con cerca del 88% del inventario total mundial de armas nucleares, según la Federación de Científicos Estadounidenses. (Reporte de Guy Faulconbridge; edición de Gerry Doyle; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

Reuters