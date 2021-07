Rusia dice vigilar al buque español 'Rayo', en el mar Negro para un ejercicio de la OTAN

España asegura que no le "consta" que Rusia esté realizando una "vigilancia" sobre el buque español 'Rayo'

El Kremlin adelanta "medidas adecuadas" en caso de violación de las fronteras en el mar Negro

MADRID, 7 Jul. 2021 (Europa Press) -

La Armada rusa ha asegurado que está siguiendo los desplazamientos del buque de acción marítima español 'Rayo' después de que este haya entrado este miércoles en el mar Negro para participar en unos ejercicios de las OTAN, según ha informado el Ministerio de Defensa ruso, una acción que sin embargo España desmiente.

"Las fuerzas de la Flota del Mar Negro procedieron a controlar los desplazamientos del buque patrullero Rayo de la Armada española, que el 7 de julio de 2021 entró en aguas del mar Negro", ha indicado el Ministerio ruso en un comunicado recogido por la agencia de noticias Sputnik.

Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este miércoles que no le "consta" que la Armada rusa esté siguiendo los desplazamientos del 'Rayo'.

"No me consta que esa vigilancia se esté produciendo, no me consta", ha respondido Robles en declaraciones a los medios tras clausurar las Jornadas de Seguridad y Defensa para las Comisiones de Defensa del Congreso y del Senado.

El 'Rayo' partió el pasado 25 de junio de puerto de Cartagena como buque de mando de la Agrupación Permanente de Medidas Contra Minas número 2 de la OTAN (SNMCMG-2), según explica el Ministerio de Defensa español en su web.

Dicha agrupación permanente está llevando a cabo entre el 28 de junio y el 10 de julio el ejercicio 'Sea Breeze 2021', organizado en esta ocasión por la Armada ucraniana y la Sexta Flota estadounidense, según informó en su momento la OTAN.

El ejercicio busca "fortalecer la defensa y la disuasión" mediante la realización de patrullas marítimas y maniobras conjuntas con la mirada puesta en reforzar la preparación, mejorar la colaboración y la interoperabilidad en la región del mar Negro, explicó la Alianza en un reciente comunicado.

Esta edición contará con un participación récord de más de 30 países, entre miembros de la OTAN y aliados, con 5.000 efectivos, 32 buques, 40 aviones y 18 equipos de operaciones especiales y submarinistas.

A principios de junio el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Ígor Konashénkov, advirtió de que en el marco de esos ejercicios, la Alianza Atlántica suministra armas modernas a Ucrania, que luego se transferirán a las tropas y batallones nacionales que combaten a los separatistas en la región de Donbás, en el este, según recuerda Sputnik.

Por su parte, la Alianza Atlántica defiende que "sus buques operan de forma rutinaria en el mar Negro, conforme con el Derecho Internacional, normalmente patrullando las aguas durante dos terceras partes el año" y que este tipo de maniobras, además de mejorar la interoperabilidad buscan "demostrar la presencia y garantizar a los aliados el compromiso marítimo de defensa colectiva".

"medidas adecuadas" ante violaciones fronterizas

En medio de las recientes tensiones en la frontera rusa en el mar Negro, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha asegurado este miércoles que Rusia adoptará las "medidas adecuadas" en caso de que se violen las fronteras rusas.

"Cada vez que se viole la frontera estatal de Rusia, se tomarán las medidas necesarias", ha indicado Peskov en una rueda de prensa, en la que ha detallado que "los guardias tomarán las medias estipuladas en caso de violaciones fronterizas", para agregar que "también se utilizarán todas las herramientas diplomáticas".

Moscú ha considerado, por otra parte, que esto se puede evitar si "no se violan las fronteras estatales de Rusia, ni se hace de forma absolutamente provocadora", ha precisado Peskov, recoge la agencia de noticias rusa TASS.

Tras estas declaraciones, el Ministerio de Defensa ruso ha informado de que dos cazas "escoltaron" a un avión estadounidense que supuestamente se acercaba a la frontera rusa en el mar Negro.

"En la noche del 6 de julio, los dispositivos de control del espacio aéreo ruso sobre las aguas neutrales del mar Negro detectaron un objetivo aéreo que se acercaba a la frontera estatal de la Federación de Rusia", ha explicado Moscú en un comunicado recogido por la agencia de noticias Sputnik.

La aeronave ha sido identificada como un avión Boeing P-8A Poseidon y "escoltada sobre las aguas del mar Negro" por dos cazas, aunque indica que en ningún momento el avión cruzó la frontera aérea de Rusia.

Incidente con un buque británico

La vigilancia al buque español se produce tras el incidente registrado hace dos semanas con un barco de la Armada británica. El pasado 23 de junio, el destructor británico 'HMS Defender' se adentró tres kilómetros en las aguas territoriales de Rusia pese a las advertencias de la Guardia Costera, según la versión de Moscú. Un avión de combate Su-24 lanzó cuatro bombas y realizó disparos de advertencia.

El Ministerio de Defensa británico negó que se produjera disparo alguno de advertencia en el mar Negro y matizó que el barco se encontraba navegando en aguas ucranianas, antes de describir la operación como un "paso rutinario por un corredor internacionalmente reconocido". Un vídeo y el testimonio de un corresponsal británico que viajaba en el barco corroboran que hubo disparos.

Tras ello, las autoridades rusas convocaron al agregado militar de Reino Unido en Moscú y pidieron al Gobierno británico abrir una investigación "minuciosa" sobre lo sucedido para "evitar semejantes incidentes en el futuro.

Una semana después, dos cazas rusos también "escoltaron" a un buque neerlandés con el objetivo de "prevenir el cruce ilegal de la frontera rusa", algo por lo que la cartera de Exteriores de Países Bajos acusó a Rusia de "crear un situación peligrosa" para su barco.

Europa Press