Rusia dijo a Trump que no está compartiendo con Irán información sobre sus activos militares: Witkoff

WASHINGTON, 10 mar (Reuters) - Rusia negó haber compartido información de inteligencia con Irán sobre los activos militares estadounidenses en Oriente Medio, afirmó el enviado especial estadounidense Steve Witkoff el martes en una entrevista con la CNBC.

Witkoff dijo que la negación se produjo durante una llamada telefónica que el presidente estadounidense Donald Trump mantuvo con su par ruso, Vladimir Putin, el lunes.

The Washington Post informó el viernes que Rusia estaba proporcionando a Irán información sobre objetivos que incluía la ubicación de buques de guerra y aviones estadounidenses en Oriente Medio.

"Ayer, en la llamada con el presidente, los rusos dijeron que no habían compartido nada", afirmó Witkoff cuando se le preguntó si Washington creía que Rusia había compartido con Teherán información de inteligencia sobre la ubicación de los activos militares estadounidenses.

"Eso es lo que dijeron. Y ayer por la mañana, de forma independiente, Jared (Kushner) y yo tuvimos una llamada con (el asesor de política exterior del Kremlin, Yuri) Ushakov, quien reiteró lo mismo", dijo Witkoff.

"Esa es una pregunta mejor para los servicios de inteligencia, pero esperemos que no estén compartiendo información", agregó. (Reporte de Steve Holland y Katharine Jackson; editado en español por Carlos Serrano)