Rusia dispara un misil hipersónico contra un objetivo cerca de la frontera de Ucrania con la OTAN

*

Un misil Oreshnik alcanza la región de Leópolis

*

Ataque provoca cortes de electricidad en Kiev

*

Habrá conversaciones de paz esta semana en París

Por Olena Harmash

KIEV, 9 ene (Reuters) - Rusia disparó durante la noche un potente misil hipersónico contra un objetivo en Ucrania, cerca de la frontera con Polonia, un miembro de la OTAN, en lo que Kiev calificó el viernes de nueva amenaza para la seguridad europea que exigía una reacción mundial.

Moscú dijo que había disparado el misil Oreshnik en respuesta a lo que ha descrito como un intento de ataque con drones contra una de las residencias del presidente Vladimir Putin el mes pasado, que Ucrania ha negado y Estados Unidos ha dicho que no ocurrió.

Es la segunda vez que Rusia dispara el Oreshnik contra Ucrania. El ataque ocurrió durante una noche de ataques aéreos que, según las autoridades ucranianas, también mataron a cuatro personas en Kiev, dejaron sin electricidad a la ciudad y dañaron la embajada qatarí.

El Oreshnik, diseñado para proyectar su potencia a través de Europa y que según Moscú es imposible de interceptar, puede transportar cabezas nucleares, aunque no se ha sugerido que lo haya hecho.

"Un ataque de este tipo cerca de la frontera de la UE y la OTAN es una grave amenaza para la seguridad del continente europeo y una prueba para la comunidad transatlántica", dijo el Ministro de Asuntos Exteriores ucraniano Andri Sybiha en X.

"Es absurdo que Rusia intente justificar este ataque con el falso 'ataque en la residencia de Putin' que nunca ocurrió", añadió. "Putin utiliza un IRBM cerca de la frontera de la UE y la OTAN en respuesta a sus propias alucinaciones: esto es realmente una amenaza global. Y exige respuestas globales".

Kiev ha calificado de "mentira absurda" la acusación de Moscú de que atacó la residencia de Putin en la región de Nóvgorod, en el norte de Rusia, el 29 de diciembre para sabotear las conversaciones de paz. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que no cree que haya ocurrido, aunque algo más pasó en la zona.

El Oreshnik impactó en la región de Leópolis, en el oeste de Ucrania, a unos 60 kilómetros de la frontera con Polonia. Según Moscú, alcanzó una fábrica de drones y una infraestructura energética. Las autoridades ucranianas informaron de que alcanzó infraestructuras no especificadas.

"El uso de un misil Oreshnik por parte de Rusia es una clara escalada contra Ucrania y una advertencia a Europa y Estados Unidos", dijo en X la responsable de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas.

"Los países de la UE deben profundizar en sus reservas de defensa antiaérea y entregarlas ya. También debemos aumentar aún más el costo de esta guerra para Moscú, incluso mediante sanciones más duras".

Rusia disparó un total de 242 drones y 36 misiles, entre ellos el Oreshnik, para atacar infraestructuras en la región occidental de Leópolis y en Kiev y sus alrededores, según informó Ucrania.

Según las autoridades, al menos cuatro personas murieron y más de 20 resultaron heridas por los ataques contra Kiev, que dejaron sin electricidad a más de medio millón de hogares. (Reportaje de Olena Harmash, Andrew Osborn, Tom Balmforth, Charlotte Van Campenhout Redacción: Matthias Williams Edición de Gareth Jones)