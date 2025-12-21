Lo afirmó Kirill Dmitriev, enviado especial del presidente ruso Vladimir Putin, citado por la agencia de noticias Tass, al comentar la declaración de la directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard.

Gabbard, recuerda Tass, desmintió los informes difundidos por algunos medios de comunicación sobre la existencia de planes rusos para establecer el control sobre todo el territorio de Ucrania y otras partes de la ex Unión Soviética en su declaración publicada en X.

La declaración fue publicada y comentada por Dmitriev en la red social antes conocida como Twitter.

"La directora de Inteligencia Nacional, Gabbard, es excelente no solo por documentar los orígenes del engaño sobre Rusia de Obama/Biden, sino también por exponer la maquinaria de guerra del estado profundo que busca incitar a la Tercera Guerra Mundial avivando la paranoia antirrusa en todo el Reino Unido y la UE", escribió Dmitriev en X. (ANSA).