Rusia: Dos años de la muerte de Navalny, Moscú rechaza acusaciones

Dos días antes de la fecha, cinco países europeos acusaron al Estado ruso de haberlo asesinado mediante el uso de una toxina poco común.

"El Kremlin es plenamente responsable", afirmó la alta representante de la Unión Europea, Kaja Kallas. La madre del dirigente opositor, por su parte, exigió que se esclarezcan todas las responsabilidades. Moscú rechazó con firmeza las acusaciones, calificándolas de "infundadas".

Diplomáticos de varios países europeos —entre ellos Italia— se congregaron en la tumba del opositor en el cementerio de Borisovo. Medios críticos del gobierno informaron de homenajes similares en otras ciudades rusas, como San Petersburgo y Novosibirsk, donde algunos ciudadanos depositaron flores en memoriales dedicados a las víctimas de la represión política.

La ONG OVD-Info, especializada en asistencia legal a opositores, indicó que un hombre fue detenido brevemente en Volgogrado mientras dejaba flores en uno de esos monumentos. En Moscú, en tanto, un joven fue arrestado tras protagonizar una protesta individual con un cartel que decía: "­Rusia será libre!".

Las primeras en acudir a la tumba fueron la madre de Navalny, Lyudmila, y Alla Abrosimova, madre de la viuda del opositor, Yulia Navalnaya. Citada por el canal independiente Dozhd, Lyudmila reiteró la acusación contra las autoridades rusas. "Los responsables intelectuales son conocidos en todo el mundo, pero queremos saber quiénes participaron en esto", declaró.

Las acusaciones de los gobiernos de Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia y Países Bajos sostienen que Navalny fue envenenado con epibatidina, una toxina presente en la piel de una rana originaria de Ecuador.

Según esos países, las conclusiones se basan en el "análisis de muestras" del cuerpo del opositor, fallecido a los 47 años mientras cumplía una condena de 19 años de prisión.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, rechazó las imputaciones. "Por supuesto que no aceptamos tales acusaciones.

No estamos de acuerdo. Las consideramos parciales e infundadas y, de hecho, las rechazamos categóricamente", afirmó.

En la misma línea crítica hacia Moscú, Kallas sostuvo que "el régimen ruso no solo bombardea Ucrania, sino que también continúa silenciando a los opositores en su propio país", insistiendo en que el Kremlin "es plenamente responsable" de la muerte de Navalny.

Tras el fallecimiento, ocurrido el 16 de febrero de 2024, las autoridades rusas se negaron durante varios días a entregar el cuerpo a la familia, lo que alimentó sospechas y dio lugar a múltiples versiones sobre las causas de la muerte. La viuda había señalado que su esposo fue asesinado con Novichok, un agente nervioso desarrollado en tiempos de la Unión Soviética.

Dos días después, el diario británico The Times, citando a una ONG de derechos humanos, afirmó que Navalny habría muerto a causa de una supuesta técnica conocida como "golpe al corazón", atribuida a agentes del KGB.

Poco más tarde, Kyrylo Budanov, entonces jefe de la inteligencia militar ucraniana, aseguró contar con información según la cual el opositor había fallecido por causas naturales.

A finales de abril de 2024, dos meses y medio después del deceso, los servicios de inteligencia de Estados Unidos, citados por el The Wall Street Journal, concluyeron que el presidente Vladimir Putin no había ordenado su asesinato. (ANSA).