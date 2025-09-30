Rusia duda que EEUU entregue a Ucrania misiles Tomahawk: "No se los dan a todo el mundo"
Rusia duda que EE.UU. entregue a Ucrania misiles Tomahawk: "No se los dan a todo el mundo"
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -
El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha asegurado este martes que le "sorprendería" que finalmente la Administración de Donald Trump transfiriera misiles de crucero de largo alcance Tomahawk a Ucrania.
"No se los dan a todo el mundo", ha dicho en un foro celebrado en Sochi.
"Los estadounidenses no suministran Tomahawks a todo el mundo", ha dicho, días después de que las autoridades de Kiev hayan mostrado públicamente su interés en este tipo de armamento, un sistema de misiles muy avanzado que para muchos podría cambiar la dinámica de cualquier conflicto, algo que Moscú descarta, por otro lado.
"Entre los europeos, si no me equivoco, los suministran a España y Países Bajos; desconfían un poco del resto", ha asegurado el jefe de Exteriores ruso, quien se ha mostrado "sorprendido" de que Washington considera a Ucrania "un país responsable" y capaz de utilizar este tipo de tecnología militar.
Aún con todo, Lavrov ha subrayado que "el Kremlin ya ha dicho muy claramente que incluso si los misiles Tomahawk llegan a Ucrania, no cambiará la situación", según recoge la agencia de noticias TASS.
Otras noticias de Guerra en Ucrania
- 1
Vélez pasó del blooper de Magallán a los dos golazos de Romero y la felicidad de Barros Schelotto: “¡Así se juega al fútbol!”
- 2
In Memoriam de los Martín Fierro 2025: así fue el momento más emotivo de la noche
- 3
Martín Fierro 2025: así fue la ceremonia que coronó a Santiago del Moro con el gran premio de la noche
- 4
Murió la destacada actriz Adriana Aizemberg, a los 86 años