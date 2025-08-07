Rusia e India hablan de "asociación estratégica" tras alza arancelaria de Trump

MOSCÚ/NUEVA DELHI, 7 ago (Reuters) - Rusia e India subrayaron su compromiso con una "asociación estratégica" en las reuniones bilaterales sobre seguridad celebradas el jueves en Moscú, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció aranceles más altos a las importaciones indias por sus compras de crudo ruso.

La agencia de noticias Interfax citó al asesor de seguridad nacional indio, Ajit Doval, diciendo que Nueva Delhi espera una visita del presidente Vladimir Putin a finales de año.

En la reunión de Doval con Sergei Shoigu, secretario del Consejo de Seguridad ruso, ambas partes subrayaron la importancia de las relaciones entre ambos países.

Doval se reunió más tarde con Putin en el Kremlin, donde imágenes oficiales mostraron a ambos estrechándose la mano. Shoigu, el asesor de política exterior del Kremlin, Yuri Ushakov, y el embajador de indio en Rusia, Vinay Kumar, también asistieron a la cita.

El Kremlin no dio detalles sobre sus conversaciones.

La imposición por parte de Trump de un arancel adicional del 25% a los productos indios, que entrará en vigor el 28 de agosto, supone el empeoramiento más grave de las relaciones entre Washington y Nueva Delhi desde su vuelta al poder en enero y amenaza con interrumpir el acceso de India a su mayor mercado de exportación.

"Estamos comprometidos a seguir cooperando de forma activa para crear un nuevo orden mundial más justo y sostenible, garantizar la supremacía del derecho internacional y combatir conjuntamente los desafíos y amenazas actuales", dijo Shoigu a Doval en declaraciones televisadas.

Interfax citó a Doval afirmando que "ahora hemos establecido muy buenas relaciones, que valoramos mucho, una asociación estratégica entre nuestros países".

(Reuters en Moscú y Shivam Patel en Nueva Delhi; escrito por Lucy Papachristou; editado en español por Carlos Serrano)