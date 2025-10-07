Rusia e India inician ejercicios militares conjuntos en Rajastán

MOSCÚ, 7 oct (Reuters) - Rusia y la India iniciaron ejercicios militares conjuntos en el estado de Rajastán, en el noroeste de la India, con el fin de mejorar las operaciones antiterroristas, informó el Ministerio de Defensa ruso.

Los ejercicios Rusia-India "Indra 2025" tienen lugar en el campo de tiro de Mahajan, en Rajastán, y se prolongarán hasta el 15 de octubre, según el Ministerio.

"El objetivo principal de los ejercicios es mejorar la cohesión de las unidades de ambos países en la lucha contra el terrorismo, incluido el perfeccionamiento de las tácticas de las operaciones antiterroristas", dijo el Ministerio.

"Se prestará especial atención al aumento de la compatibilidad operativa de las unidades y al intercambio de las mejores prácticas en el contexto de la guerra moderna". (Reporte de Reuters; Editado en Español por Manuel Farías)