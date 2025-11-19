Rusia.- EEUU, Reino Unido y Australia sancionan a una estructura rusa de cibercrimen

MADRID, 19 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Estados Unidos, Reino Unido y Australia han anunciado este miércoles sanciones conjuntas contra la empresa rusa Lospennato, a la que han acusado de apoyar operaciones de ransomware contra compañías estadounidenses y de países aliados, mientras que Washington ha sancionado también a varias de sus filiales.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha emitido un comunicado en el que ha señalado que Lospennato es un proveedor de servicios de alojamiento web a prueba de ataques con sede en San Petersburgo y al que acusa de apoyar operaciones de ransomware y otras formas de ciberdelincuencia.

También ha sancionado a ML Cloud, filial de Lospennato, al director general de esta última, Aleksandr Volosovik; y un empleado responsable de cobrar los pagos de clientes y coordinarse con otros actores cibernéticos, Kirill Zatolokin; así como la administradora de las finanzas de Volosovik, Yulia Pankova. MLT y DC Kirishi, subsidiarias propiedad al cien por cien de Lospennato, han sido designadas.

"Estos proveedores de servicios de alojamiento supuestamente a prueba de balas, como Lospennato, brindan a los ciberdelincuentes servicios esenciales que ayudan a atacar empresas en Estados Unidos y países aliados. La acción trilateral de hoy (...) demuestra nuestro compromiso colectivo en la lucha contra el cibercrimen", ha declarado el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley.

Además, la OFAC y Reino Unido han designado a la compañía Hypercore, empresa pantalla de Aeza Group, proveedor de servicios sancionado a principios de año y que, tras ello, inició una estrategia de cambio de marca centrada en eliminar cualquier vínculo con su nueva infraestructura técnica.

También han incluido en su listado a dos personas --nuevo director de Aeza, Makarov, y el que ayudó a establecer nuevas empresas para ocultar la actividad del grupo, Zakirov-- y dos entidades adicionales (serbia y uzbeka) que han actuado en nombre de Aeza Group para evadir las sanciones.