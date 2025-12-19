Rusia: El espectáculo maratónico de un Putin "enamorado"

Así, Vladimir Putin suelta dos "sí", sonriendo, cuando un reportero del canal de televisión "360" le pregunta si está enamorado, durante la rueda de prensa de fin de año que duró más de cuatro horas. Un maratón que se convierte en espectáculo, con el zar afirmando que "cree en el amor a primera vista".

Según informes, Putin mantiene una relación con la ex gimnasta olímpica Alina Kabaeva, considerada su novia de toda la vida, con quien tiene dos hijos.

Los cientos de periodistas acreditados estaban intrigados, esperando ver al presidente ruso en su habitual y clásica apariencia de líder militar y no presenciar un monólogo a veces personal en persona. Como cuando el jefe del Kremlin habla de su apartamento presidencial y comenta sobre los muebles: "Los de la época de Yeltsin".

El líder del Kremlin también admitió que a veces viaja "sin escolta policial de tránsito" y que conduce, pero solo en casos muy excepcionales. "No dije exactamente que condujera de incógnito en Moscú. Sucede, pero muy raramente", dijo Putin.

"Simplemente, dije que a veces conduzco sin escolta policial de tránsito o algo así", aclaró.

Una larga secuencia de preguntas y respuestas incluyó un anuncio de matrimonio no programado.

Durante la conferencia de prensa, un periodista de Ekaterimburgo, Kirill Bazhanov, de 23 años, le propuso matrimonio a su novia, Olga, en directo. El presidente ruso vio el cartel del periodista que decía "Quiero casarme contigo" y comentó: "Ya estás vestido como si estuvieras listo para el matrimonio".

Una vez abierto el turno de palabra, el periodista le preguntó al presidente sobre el "apoyo a las familias jóvenes".

Luego, dirigiéndose a la joven, quien, según dijo, "seguramente estaba viendo la transmisión en directo", le propuso matrimonio.

E invitó a Putin a la boda. (ANSA).