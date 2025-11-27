Rusia.- El Supremo designa como "organización terrorista" la fundación creada en 2011 por el fallecido Alexei Navalni

MADRID, 27 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El Tribunal Supremo de Rusia ha aprobado este jueves la designación como una "organización terrorista" de la Fundación Anticorrupción, registrada en Estados Unidos y establecida en 2011 por el fallecido opositor Alexei Navalni, muerto en prisión en febrero de 2024.

El tribunal ha aceptado así la petición de la Fiscalía y ha recalcado que la organización "queda designada como una organización terrorista", por lo que sus actividades "quedan prohibidas en la Federación Rusa", según ha informado la agencia rusa de noticias Interfax.

La Fundación Anticorrupción fue registrada en septiembre de 2011 por Navalni como sucesora del proyecto RosPil iniciado un año anterior para investigar posibles casos de corrupción en el seno de las autoridades del país euroasiático.

La fundación fue declarada en octubre de 2019 como un "agente extranjero" por parte del Ministerio de Justicia, mientras que dos años después fue declarada como una "organización extremista" y disuelta, lo que llevó a Navalni a anunciar desde prisión que sería relanzada como una organización internacional.