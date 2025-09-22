Rusia: El volcán Shiveluch entra en erupción y expulsa una columna de cenizas a cinco kilómetros sobre el nivel del mar

MADRID, 22 Sep. 2025 (Europa Press) -

El volcán Shiveluch, situado en el krai ruso de Kamchatka, en el extremo oriental del país euroasiático, ha entrado en erupción este lunes y ha emitido una columna de humo y ceniza de unos cuatro kilómetros de altura sobre el nivel del mar, llegando a extender unos cinco kilómetros hacia el oeste del cráter, según el Equipo de Respuesta a Erupciones Volcánicas de Kamchatka, dependiente del Instituto de Vulcanología y Sismología.

El organismo ha señalado en un comunicado que "la erupción explosivo-extrusiva en el volcán Shiveluch continúa", antes de apuntar a que "existe el peligro de explosiones de cenizas de hasta diez kilómetros de altura", por lo que ha resaltado que esta situación podría afectar a los vuelos internacionales.

Por ello, ha emitido una alerta naranja para la aviación en la zona por la actividad en el volcán, ubicado a unos 45 kilómetros de la localidad de Kyuchi, donde viven unas 5000 personas. El Shiveluch es uno de los volcanes más grandes de Kamchatka, donde hay 160 volcanes --incluidos en la Lista de Patrimonio Mundial de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)-- si bien sólo unos 20 están activos.