LA NACION

Rusia: El volcán Shiveluch entra en erupción y expulsa una columna de cenizas a cinco kilómetros sobre el nivel del mar

Rusia: El volcán Shiveluch entra en erupción y expulsa una columna de cenizas a cinco kilómetros sob

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Rusia: El volcán Shiveluch entra en erupción y expulsa una columna de cenizas a cinco kilómetros sob
Rusia: El volcán Shiveluch entra en erupción y expulsa una columna de cenizas a cinco kilómetros sob

MADRID, 22 Sep. 2025 (Europa Press) -

El volcán Shiveluch, situado en el krai ruso de Kamchatka, en el extremo oriental del país euroasiático, ha entrado en erupción este lunes y ha emitido una columna de humo y ceniza de unos cuatro kilómetros de altura sobre el nivel del mar, llegando a extender unos cinco kilómetros hacia el oeste del cráter, según el Equipo de Respuesta a Erupciones Volcánicas de Kamchatka, dependiente del Instituto de Vulcanología y Sismología.

El organismo ha señalado en un comunicado que "la erupción explosivo-extrusiva en el volcán Shiveluch continúa", antes de apuntar a que "existe el peligro de explosiones de cenizas de hasta diez kilómetros de altura", por lo que ha resaltado que esta situación podría afectar a los vuelos internacionales.

Por ello, ha emitido una alerta naranja para la aviación en la zona por la actividad en el volcán, ubicado a unos 45 kilómetros de la localidad de Kyuchi, donde viven unas 5000 personas. El Shiveluch es uno de los volcanes más grandes de Kamchatka, donde hay 160 volcanes --incluidos en la Lista de Patrimonio Mundial de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)-- si bien sólo unos 20 están activos.

LA NACION
Más leídas
  1. Este es el estudio que las personas que fuman o fumaron deberían realizarse: “Puede salvarte la vida”
    1

    Este es el estudio que las personas que fuman o fumaron deberían realizarse: “Puede salvarte la vida”

  2. El argentino implacable en la victoria sobre el último campeón y una buena noticia para Felipe Contepomi
    2

    Top 14 de Francia: el argentino implacable y la buena noticia para Felipe Contepomi

  3. Robaron el brazalete de oro de un faraón y lo fundieron para venderlo
    3

    Indignación en Egipto: robaron el brazalete de oro de un faraón de 3000 años de antigüedad y lo fundieron

  4. Francisco Cerúndolo, campeón con el equipo Mundo: la ajustada definición frente a la Europa de Alcaraz
    4

    Laver Cup: Mundo volvió a sorprender a Europa, en un desenlace emotivo para Taylor Fritz

Cargando banners ...