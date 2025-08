Paramonov lo dijo en una entrevista con el periódico Izvestia y agregó que Rusia "no debería confiar en absoluto en los interlocutores oficiales italianos".

En general, declaró Paramonov, "el liderazgo italiano se mantiene herméticamente aislado del contacto oficial con la parte rusa a todos los niveles", y los italianos "no se cansan de repetir, como un mantra, palabras sobre la lealtad a la OTAN y la disposición a implementar todo lo que provenga de esta organización agresiva y destructiva. Esto incluye aumentar el gasto militar al 5% del PBI, lo que para Italia supone una auténtica catástrofe económica".

El embajador agregó que "las autoridades siguen repitiendo que hay que hacer eso para estar preparados para repeler una invasión rusa, pero eso es una pura mentira".

"De las autoridades italianas - continuó Paramonov- oímos constantemente declaraciones tranquilizadoras: Italia no está en guerra con Rusia, no enviará personal militar a territorio ucraniano en zonas de combate y no permitirá que las autoridades ucranianas utilicen las armas proporcionadas para atacar profundamente la Federación Rusa. Pero, en realidad, Moscú no puede confiar demasiado en esto, porque durante muchos años los países del Occidente colectivo, incluida Italia, intentaron presentar su postura y acciones de una manera mejor y más amistosa de lo que realmente fueron".

Por esta razón, concluyó el diplomático, "no debemos confiar en absoluto en nuestros interlocutores oficiales italianos ahora". (ANSA).