Rusia encarcela a cuatro testigos de Jehová a los que grabó en secreto

18 feb (Reuters) - Cuatro testigos de Jehová fueron condenados por actividad extremista y encarcelados en Rusia la semana pasada sobre la base de grabaciones de video encubiertas realizadas por espías que se infiltraron en sus sesiones de oración, dijo un portavoz del grupo religioso.

Los cuatro hombres se unieron a una lista de unas 220 personas que han sido enviadas a prisión en una importante ofensiva de las autoridades rusas contra los testigos de Jehová desde 2017, cuando fueron prohibidos por ser considerados una "organización extremista".

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó en 2022 que la prohibición rusa era ilegal, y el Comité de Derechos Humanos de la ONU también la condenó.

En el primero de dos casos recientes, Oleg Postnikov, de 61 años, fue condenado a seis años y dos meses de prisión en la ciudad de Birobidzhan.

"Después de casi un año entero de filmaciones encubiertas, el FSB (servicios de seguridad) logró seleccionar solo un puñado de reuniones que consideraron las más 'extremistas', lo que de hecho demuestra que somos gente común que respeta a todos sin excepción", dijo en su declaración final ante el tribunal.

"Un ejemplo elocuente es la oración final, en la que los presentes pidieron a Dios fortaleza para soportar las dificultades causadas por la persecución. No se pide ningún castigo ni daño a quienes nos persiguen".

En el otro caso, Valeriy Tolmazov, de 71 años, Aleksandr Kostyuk, de 53, y Maksim Barbazyuk, de 43, fueron condenados a seis años de prisión cada uno en la ciudad de Tver.

"Lo que destaca en estos dos nuevos casos no es solo el uso de agentes encubiertos, sino cuán profundamente esos agentes se integraron en grupos pequeños y confiados antes de proporcionar material editado selectivamente a los investigadores", dijo Jarrod Lopes, portavoz de la Sede Mundial de los Testigos de Jehová en Nueva York.

(Reporte de Mark Trevelyan. Editado en español por Javier Leira)