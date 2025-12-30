Rusia endurecerá su postura en diálogos con Ucrania tras supuesto ataque a residencia de Putin

Rusia aseguró este martes que su postura en las negociaciones sobre el conflicto en Ucrania sufrirá un "endurecimiento", después de acusar a Kiev de atacar con drones una residencia del presidente Vladimir Putin, aunque se negó a presentar pruebas.

"Las consecuencias se traducirán en un endurecimiento de la postura negociadora de la Federación de Rusia", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria.

"No creo que deba haber pruebas si se lleva a cabo un ataque con drones tan masivo que, gracias al trabajo bien coordinado del sistema de defensa aérea, fue derribado", añadió a los periodistas, tras la exigencia de Kiev para que Moscú presentara indicios de la supuesta agresión.