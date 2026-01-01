Rusia entrega a EE. UU. lo que dice son pruebas de intento de ataque ucraniano a residencia de Putin

MOSCÚ, 1 ene (Reuters) -

Un jefe militar ruso de alto rango entregó el jueves a un agregado militar estadounidense lo que dijo que era parte de un dron ucraniano que contenía datos que, según él, probaban que el Ejército ucraniano había atacado esta semana una residencia presidencial rusa.

Moscú acusó el lunes a Kiev de intentar atacar la residencia del presidente Vladímir Putin en la región de Nóvgorod, en el norte del país, con 91 aviones no tripulados de ataque de largo alcance. También dijo que Rusia revisaría su posición negociadora en las conversaciones en curso con Estados Unidos para poner fin a la guerra de Ucrania.

Ucrania y los países occidentales han rebatido la versión rusa del supuesto intento de ataque.

Un video publicado en el canal Telegram del Ministerio de Defensa ruso mostraba al almirante Igor Kostyukov, jefe de la Dirección Principal del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, entregando al agregado estadounidense lo que describió como el mecanismo de control de un avión no tripulado hallado entre los fragmentos derribados.

"El descifrado del contenido de la memoria del controlador de navegación de los drones llevada a cabo por especialistas de los servicios especiales de Rusia confirma sin lugar a dudas que el objetivo del ataque era el complejo de edificios de la residencia del presidente ruso en la región de Nóvgorod", dijo Kostyukov.

"Suponemos que esta medida acabará con cualquier duda y permitirá establecer la verdad".

Anteriormente, el Ministerio había publicado un comunicado en Telegram en el que afirmaba que sus hallazgos se entregarían a Estados Unidos.

El Wall Street Journal informó el miércoles que funcionarios de seguridad nacional de Estados Unidos habían descubierto que Ucrania no había apuntado a Putin o a una de sus residencias en un ataque con drones. Reuters no pudo verificar inmediatamente el informe.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó inicialmente su simpatía por la acusación rusa, diciendo a los periodistas el lunes que Putin le había informado del supuesto incidente y que estaba "muy enfadado" por ello.

El miércoles, Trump se mostró más escéptico y compartió en las redes sociales un editorial del New York Post en el que se acusaba a Rusia de bloquear la paz en Ucrania.

Ucrania ha negado haber llevado a cabo tal ataque y ha descrito la acusación como parte de una campaña de desinformación rusa destinada a abrir una brecha entre Kiev y Washington tras la reunión del fin de semana entre Trump y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. (Reporte de Reuters, Redacción de Felix Light; Editado en Español por Ricardo Figueroa)