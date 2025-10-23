Rusia entrega a Ucrania los cadáveres de 1000 de sus militares
MADRID, 23 Oct. 2025 (Europa Press) -
Las autoridades ucranianas han recibido este jueves de Rusia otros 1000 cadáveres de sus militares, como parte de los acuerdos alcanzados en Estambul en que pactaron la entrega de los restos mortales de 6000 combatientes caídos de uno y otro bando.
La oficina ucraniana encargada de la coordinación y tratamientos de los prisioneros de guerra ha precisado que se llevaran a cabo las pruebas correspondientes para identificar todos los cuerpos para certificar que corresponden a militares, tal y como afirman las autoridades rusas.
Kiev ha agradecido la ayuda del Comité Internacional de la Cruz Roja durante el intercambio, a la espera de que la parte rusa se pronuncie. El último que se realizó fue el pasado 18 de septiembre con cifras similares a las de ahora.
