Rusia envía "cientos" de misiles y drones a Ucrania

12 feb (Reuters) -

Rusia bombardeó Ucrania con drones y misiles balísticos durante la noche del jueves, atacando sistemas energéticos y causando heridas a al menos siete personas en la capital, Kiev, y en las ciudades de Dnipró y Odesa, según informaron fuentes oficiales.

"Cientos de drones y misiles balísticos atacaron los sistemas energéticos, privando a la población de electricidad, calefacción y agua", dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, en una publicación en la red social X.

Dos personas resultaron heridas en un ataque "masivo" contra Kiev, que también afectó a varios edificios, según informó el alcalde Vitali Klichkó.

Klichkó dijo en Telegram que se habían producido impactos tanto en edificios residenciales como no residenciales a ambos lados del río Dniéper, que divide la ciudad.

Los fragmentos cayeron cerca de dos edificios residenciales en un distrito, pero no se produjo ningún incendio.

Testigos de Reuters escucharon explosiones resonando en la ciudad.

Cuatro personas, entre ellas un bebé y una niña de cuatro años, resultaron heridas en un ataque con misiles y drones contra la ciudad de Dnipró, en el sureste, y el distrito circundante, según informó el gobernador regional Oleksandr Ganzha en Telegram.

Una persona resultó herida en un ataque con drones contra la ciudad meridional de Odesa, en el mar Negro, que también dañó una infraestructura y un edificio de apartamentos en el que se produjo un incendio en una planta superior, según informó el jefe de la administración militar de la ciudad, Serhi Lysak.

Lysak también dijo que un incendio envolvió los pabellones de uno de los mercados de la ciudad y dañó el edificio de un supermercado.

El gobernador regional Oleh Kiper dijo que la infraestructura energética sufrió daños en el distrito de Odesa.

UN GOLPE A LOS ESFUERZOS DE PAZ

"Cada uno de estos ataques es un golpe a los esfuerzos de paz destinados a poner fin a la guerra. Hay que obligar a Rusia a tomarse en serio la diplomacia y a rebajar la tensión", dijo Sybiha.

Responsables ucranianos se han reunido con representantes rusos bajo la mediación de Estados Unidos en Abu Dabi, en el intento más reciente de EE.UU. por poner fin a la guerra.

Sin embargo, según fuentes, las conversaciones no han logrado hasta ahora resolver las diferencias sobre la región oriental de Donetsk, en Ucrania, y Rusia ha continuado con sus ataques, a menudo centrados en las instalaciones energéticas ucranianas en pleno invierno.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo el miércoles que EE.UU. debía ejercer más presión sobre Rusia si quería que la guerra terminara antes del verano. (Información de Ron Popeski y Valentyn Ogirenko; edición de Christopher Cushing y Michael Perry; editado en español por Patrycja Dobrowolska)