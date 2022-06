Rusia envía más tropas en plena ofensiva en este de Ucrania

KIEV, Ucrania (AP) — Rusia reforzaba sus tropas en el este de Ucrania para ayudar a capturar una ciudad importante, según dijo el martes un funcionario ucraniano, mientras la artillería de Moscú seguía castigando las defensas ucranianas.

Las fuerzas rusas controlaban las zonas industriales a las afueras de Sievierodonetsk, una de las dos ciudades de la región que todavía no están en manos de Moscú, según dijo a The Associated Press el gobernador de Luhansk, Serhiy Haidai.

“Las batallas callejeras más duras continúan, con distinto grado de éxito, la situación cambia constantemente, pero los ucranianos están repeliendo ataques”, afirmó Haidai.

Rusia parece decidida a tomar todo el Donbás, en el este de Ucrania, formado por las regiones de Donetsk y Luhansk. Aunque las fuerzas del Kremlin tienen una potencia de fuego superior, los defensores ucranianos -que incluyen a algunas de las fuerzas mejor entrenadas del país- se han afianzado en sus posiciones y tienen la capacidad de contraatacar.

Desde que Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero, la estrategia de Moscú ha sufrido numerosos reveses, como un intento fallido de tomar Kiev, la capital.

Las fuerzas de Moscú también continuaban sus ataques de artillería sobre Lysychansk, una ciudad cercana a Sievierodonetsk y que las tropas rusas controlan casi por completo.

Los proyectiles rusos golpearon un mercado local, una escuela y un edificio universitario, que quedó destruido, según Haidai. Tres heridos fueron enviados a hospitales en otras partes de Ucrania, añadió.

“Hay una destrucción total de la ciudad en marcha, los ataques rusos se han intensificado de forma significativa en las últimas 24 horas. Los rusos utilizan tácticas de tierra quemada”, dijo Haidai.

Ucrania recibe armas y municiones de Occidente para ayudar a frenar los constantes ataques rusos. Esa ayuda se ha convertido en un blanco para la artillería y los aviones de combate rusos.

Rusia afirmó el martes que sus fuerzas habían golpeado dos sistemas de artillería proporcionados por Estados Unidos y un obús enviado por Noruega.

El mayor general Igor Konashenkov añadió que las tropas rusas destruyeron otros equipos ucranianos desplegados en el este del país, mientras que la fuerza aérea alcanzó concentraciones de tropas y equipos y posiciones de artillería.

Las afirmaciones de Konashenkov no pudieron confirmarse de forma independiente.

Mientras tanto, en Kiev estaba previsto realizar autopsias a docenas de combatientes ucranianos caídos en la acería de Azovstal.

Los cuerpos fueron devueltos a Ucrania por los ocupantes rusos de la planta metalúrgica en la destruida ciudad de Mariúpol, donde su acérrima defensa se convirtió en un símbolo de resistencia contra la invasión de Moscú.

El Regimiento Azov estaba entre las unidades ucranianas que defendieron la planta durante casi tres meses, antes de rendirse en mayo ante los constantes ataques rusos por tierra, mar y aire.

No estaba claro cuántos cuerpos quedaban en la planta.

David Keyton y Oleksandr Stashevskyi en Kiev; Yuras Karmanau en Leópolis; Andrea Rosa en Bakhmut; y Sylvie Corbet en Colleville-sur-Mer, Francia, contribuyeron a este despacho.