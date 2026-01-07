Rusia envía un buque para escoltar petrolero perseguido por EEUU

El buque, actualmente vacío, ha transportado históricamente crudo venezolano y se cree que ayer se encontraba entre Escocia e Islandia.

Este hecho agrava el enfrentamiento entre ambos países por el petrolero, anteriormente conocido como Bella 1 y recientemente rebautizado como Marinera.

Estados Unidos lo ha estado persiguiendo durante semanas tras intentar evadir un bloqueo parcial en torno a Venezuela, mientras que Rusia ha tomado medidas cada vez más agresivas para protegerlo.

El presidente Donald Trump declaró el mes pasado que había ordenado un "bloqueo" de los petroleros sancionados que entraban y salían de Venezuela, una medida que el gobierno venezolano calificó de "robo".

Antes de la captura de Nicolás Maduro, el sábado, Trump acusó repetidamente al gobierno venezolano de utilizar barcos para contrabandear drogas a Estados Unidos.

La Guardia Costera estadounidense intentó abordar el Bella 1 el mes pasado en el Caribe. El buque cambió entonces drásticamente de rumbo, se renombró Marinera y cambió su bandera de Guyana a rusa.

Dos funcionarios estadounidenses declararon a CBS News ayer por la mañana que las fuerzas estadounidenses planeaban abordar el buque y que Washington optó por incautarlo en lugar de hundirlo.

El mes pasado, la Infantería de Marina y las Fuerzas Especiales de EE. UU. colaboraron con la Guardia Costera para incautar el Skipper, un gran petrolero con bandera guyanesa, tras zarpar de un puerto en Venezuela. (ANSA).