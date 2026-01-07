Rusia envía un submarino para escoltar un petrolero que EEUU intentó incautar frente a Venezuela: WSJ

6 ene (Reuters) - Rusia desplegó un submarino y otros buques navales para escoltar a un petrolero vacío y ⁠envejecido que ha estado intentando ⁠eludir el bloqueo estadounidense cerca de Venezuela, informó el martes el Wall Street Journal, citando a un funcionario estadounidense.

El petrolero, antes conocido ⁠como ‌Bella ​1, ha estado eludiendo la interceptación desde que la Guardia Costera de Estados Unidos ​intentó abordarlo y confiscarlo en diciembre, tras el bloqueo de Washington a ‌los envíos de petróleo sancionados desde y hacia ‌Venezuela.

Rusia ha pedido a Estados ​Unidos que deje de perseguir al buque, dijo el Journal, citando a otros tres funcionarios estadounidenses.

Reuters no pudo verificar inmediatamente el informe. La Casa Blanca y la Guardia Costera estadounidense no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios fuera del horario habitual.

El martes, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso dijo que estaba siguiendo la situación en torno al petrolero "con preocupación", dijo ⁠el Journal, citando a la agencia de noticias estatal rusa RIA.

El Comando Sur de Estados ​Unidos, que supervisa las actividades militares en América Latina y el Caribe, dijo en una publicación en X el martes que "sigue estando listo para apoyar a los socios de la agencia del Gobierno de Estados Unidos contra buques sancionados y actores que transitan por esta región". No mencionó el informe del Journal ni el submarino ⁠ruso.

Los guardacostas estadounidenses han seguido el rastro del buque hasta el Atlántico oriental, ​donde navega ahora a unas 300 millas al sur de Islandia en dirección al mar del Norte, añadió el Journal, citando el posicionamiento AIS.

El petrolero cambió su nombre por el ‍de Marinera y cambió su registro a Rusia, dijo el Journal.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer el martes un plan para refinar y vender hasta 50 millones de barriles de petróleo venezolano que habían quedado varados en Venezuela bajo el bloqueo de ​Washington, en una señal más de que la Casa Blanca está coordinando con el gobierno venezolano desde la captura del presidente Nicolás Maduro en una incursión el fin de semana pasado. (Reporte de Bipasha ‍Dey y Nilutpal Timsina en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)