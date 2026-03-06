Rusia escucha abucheos en su desfile en la apertura de los Juegos Paralímpicos de Invierno

Rusia hizo oficialmente su regreso a un gran evento internacional con su desfile en la apertura de los Juegos Paralímpicos de Invierno este viernes en Verona, Italia, donde sus deportistas estuvieron con su bandera nacional y fueron abucheados por un sector del público.

Fueron 4 los integrantes de la delegación rusa que participaron en el desfile de estos Juegos de Milán-Cortina en el anfiteatro romano de la Arena de Verona, unos minutos después de los de Bielorrusia, que también regresan con sus símbolos nacionales.

En total, son 10 los deportistas rusos y bielorrusos que recibieron invitaciones para estar en estos Juegos con su bandera y su himno, un paso significativo ya que ambos países se veían hasta ahora limitados a tomar parte con una bandera neutral por la invasión de Ucrania en 2022, cuando se inició un conflicto bélico que sigue en curso.