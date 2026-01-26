Rusia: Español Moreno despedido como DT del Sochi

Lo publicó el diario inglés The Sun, el cual detalla que Moreno fue destituido luego de demostrar una "confianza excesiva", que se tradujo en un uso exacerbado, de la aplicación de inteligencia artificial ChatGPT.

El reporte agrega que la directiva del Sochi encontró al entrenador de 48 años, que también dirigió a la selección española durante unos meses en 2019 (en reemplazo de Luis Enrique), culpable de sustituir gradualmente el sentido común.

Tras llegar a Rusia en 2023 con la imagen de un entrenador moderno y metódico, Moreno decidió modernizar el banco con inteligencia artificial.

Sin embargo, este episodio simbólico que le costó su despido lo llevó a confiar la planificación de todo a la aplicación.

Incluso el viaje a Jabárovsk, que obligó a sus jugadores a un maratón de 28 horas sin dormir. A la legítima pregunta de los directivos sobre cuándo dormían los jugadores, Moreno fue incapaz de ofrecer una respuesta convincente.

El malestar en el vestuario, según el tabloide británico, crecía semana tras semana por los entrenamientos al amanecer, horarios incomprensibles y la sensación generalizada de que el ordenador era más ruidoso que los asistentes.

El reporte indica que el libro de pases el verano boreal de la temporada 2024-25 siguió la misma lógica: datos introducidos, respuesta recibida, delantero elegido.

En este sentido, Artur Shushenachev, identificado por la IA como la solución ideal, terminó sin goles en diez partidos antes de partir del club ruso.

Andrei Orlov, ex director deportivo del Sochi, resumió la situación con una frase que suena a veredicto: "Una herramienta más, ¨por qué no? Pero con Moreno, se convirtió en la herramienta principal".

La consecuencia inevitable fue el aislamiento progresivo del entrenador, un equipo desorganizado y siete partidos de la Premier League rusa con sólo 1 punto. (ANSA).