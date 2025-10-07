Rusia espera claridad sobre el posible suministro de Tomahawks de EEUU a Ucrania

MOSCÚ, 7 oct (Reuters) -

Rusia dijo el martes que estaba esperando claridad de Estados Unidos sobre el posible suministro de misiles Tomahawk a Ucrania, que tales armas teóricamente podrían llevar ojivas nucleares.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que querría saber qué planeaba hacer Ucrania con los Tomahawk antes de aceptar proporcionarlos porque no quería escalar la guerra entre Rusia y Ucrania. No obstante, dijo que "más o menos había tomado una decisión" al respecto.

Preguntado por estos comentarios, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo: "Entendemos que hay que esperar, probablemente, a declaraciones más claras, si es que llegan".

Peskov dijo que bajo el predecesor de Trump, Joe Biden, la práctica de Estados Unidos había sido anunciar los suministros de nuevas armas solo una vez que habían sido entregadas a Ucrania.

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo en comentarios publicados el domingo que si Washington suministraba misiles Tomahawk a Ucrania para ataques de largo alcance en lo profundo de Rusia, esto llevaría a la destrucción de la relación de Moscú con Estados Unidos. Peskov dijo que era importante darse cuenta de que "si hacemos abstracción de diversos matices, estamos hablando de misiles que también podrían tener capacidad nuclear. Por lo tanto, se trata realmente de una grave escalada".

Los misiles Tomahawk tienen un alcance de 2500 kilómetros, por lo que Ucrania podría utilizarlos para atacar objetivos en cualquier lugar de la Rusia europea, incluido Moscú, si Trump da luz verde a su suministro.

