Rusia espera que India siga comprando su crudo y busca conversaciones a tres bandas con China

Por Krishna N. Das y Aftab Ahmed

NUEVA DELHI, 20 ago (Reuters) - Rusia espera seguir suministrando petróleo a India pese a las advertencias estadounidenses, dijeron el miércoles funcionarios de la embajada rusa en Nueva Delhi, añadiendo que Moscú espera celebrar pronto conversaciones trilaterales junto a China.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un arancel adicional del 25% a la importación de productos indios a partir del 27 de agosto, como castigo por comprar petróleo ruso, que constituye el 35% de las importaciones totales de India, frente a un insignificante 0,2% previo a la guerra de Ucrania.

"Quiero destacar que, pese a la situación política, podemos predecir que se mantendrá el mismo nivel de importación de petróleo (por parte de India)", dijo Roman Babushkin, encargado de negocios de la embajada rusa en India, en una rueda de prensa, añadiendo que ambos países hallarán formas de superar los últimos aranceles de Trump en sus "intereses nacionales".

Las conversaciones comerciales entre India y Estados Unidos se rompieron por la apertura de los vastos sectores agrícola y lácteo indios, así como por sus compras de petróleo ruso. El arancel total anunciado sobre los productos indios que entran en Estados Unidos asciende al 50%.

El Ministerio de Relaciones Exteriores indio no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico. Anteriormente había dicho que la decisión de Washington de singularizar a India por las compras rusas es "extremadamente desafortunada".

El subcomisario de Comercio ruso, Evgeny Griva, afirmó que comprar petróleo a Rusia es "muy rentable" para India, que no querrá cambiar de proveedor. Según indicó, Moscú ofrece por término medio un 5%-7% de descuento a los compradores indios, añadiendo que Rusia dispone de un "mecanismo muy, muy especial" para continuar con el suministro a India.

Asimismo, Rusia está tratando de reactivar sus antiguos planes de celebrar una reunión trilateral con India y China para forjar una "mayor asociación euroasiática".

"En lo que respecta a la trilateral, tenemos bastantes esperanzas de que este formato se reanude más pronto que tarde, porque su importancia no se pone en duda", declaró Babushkin. "Esto está estrechamente relacionado con la iniciativa rusa del establecimiento de la gran asociación euroasiática".

(Escrito por Shilpa Jamkhandikar; editado en español por Carlos Serrano)