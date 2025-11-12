Rusia está abierta a retomar las negociaciones con Ucrania en Estambul, dice Ministerio de Exteriores

MOSCÚ, 12 nov (Reuters) -

Rusia está dispuesta a reanudar las conversaciones de paz con Ucrania en Estambul, según dijo el miércoles un responsable del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso a la agencia estatal de noticias TASS.

No se han celebrado conversaciones cara a cara entre ambas partes desde que se reunieron en la ciudad turca el 23 de julio. TASS cita al responsable, Alexéi Polishchuk, que dijo que los representantes turcos habían instado repetidamente a la reanudación de las negociaciones de paz.

"El equipo ruso está preparado para ello, la pelota está en el tejado ucraniano", dijo.

Ucrania rechaza las afirmaciones del Kremlin de que es culpable del estancamiento del proceso de paz, cuando la guerra se acerca al final de su cuarto año.

En la reunión del 23 de julio, que duró solo 40 minutos, la parte ucraniana propuso una reunión en agosto entre el presidente Volodímir Zelenski y el presidente ruso, Vladimir Putin.

Posteriormente, el Kremlin dijo que Putin estaba dispuesto a reunirse con Zelenski, pero solo en Moscú, condición que Kiev rechazó.

(Información de Reuters, redacción de Mark Trevelyan y Felix Light; edición de Sharon Singleton; edición en español de Jorge Ollero Castela)