Rusia está aumentando gradualmente su producción de petróleo, dice el viceprimer ministro Novak

MOSCÚ, 8 oct (Reuters) - Rusia ha ido aumentando gradualmente su producción de petróleo y el mes pasado estuvo a punto de cumplir la cuota acordada por el grupo OPEP+, dijo el miércoles el vice primer ministro Alexander Novak, de acuerdo a la agencia de noticias Interfax.

El sector energético ruso se ha visto sometido a graves tensiones en los dos últimos meses debido a una oleada de ataques de drones ucranianos contra su infraestructura de petróleo y gas, dirigidos principalmente a las refinerías de petróleo.

Los ataques, junto con la interrupción de las cadenas logísticas, han provocado escasez de algunos tipos populares de gasolina en varias regiones, lo que ha llevado al Gobierno a ampliar la prohibición de exportar gasolina y declarar una prohibición parcial de las exportaciones de gasóleo.

Novak dijo que no es necesario restringir aún más las exportaciones de gasóleo y que las refinerías nacionales de petróleo habían aumentado la producción de combustible.

"En general, existe un equilibrio entre la oferta y la demanda. Y hoy estamos abordando cualquier problema logístico que surja como de costumbre. Por tanto, no hay grandes problemas", dijo Novak al hablar del suministro nacional de combustible.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, liderados por Rusia, un grupo conocido como OPEP+, han estado deshaciendo recortes de producción acordados previamente para recuperar cuota de mercado frente a competidores como los productores de esquisto estadounidenses.

Según la OPEP, la producción rusa de petróleo aumentó en agosto a 9,173 millones de barriles diarios, 50.000 bpd más que en julio. La cuota de producción OPEP+ de Rusia se situaba en 9,415 millones de bpd en septiembre. (Reporte de Ksenia Orlova; Editado en español por Javier Leira)