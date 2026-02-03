Rusia está preparada para un nuevo mundo sin límites nucleares, afirma Riabkov

MOSCÚ, 3 feb (Reuters) -

Rusia está preparada para la nueva realidad ⁠de un mundo ⁠sin límites al control de armas nucleares tras la expiración del tratado Nuevo START ⁠esta ‌semana, ​según dijo el martes el responsable ruso de ​control de armas.

A menos que Moscú y ‌Washington alcancen algún tipo ‌de acuerdo bilateral de ​última hora, el tratado Nuevo START, firmado en 2010 por el presidente estadounidense Barack Obama y el presidente ruso Dmitri Medvédev, expirará el 5 de febrero.

"La falta de respuesta también es una respuesta", dijo ⁠el viceministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Riabkov, en Pekín según la ​agencia estatal de noticias TASS, sobre la ausencia de respuesta de Washington a las propuestas rusas de ampliar los límites del Nuevo START.

Rusia estaba preparada para la nueva realidad de que ⁠las dos mayores potencias nucleares del mundo no tuvieran ​límites por primera vez en décadas, afirmó Ryabkov.

También dijo que Rusia apoyaba la posición de China sobre el ‍control de armas.

Sobre Irán, dijo que las propuestas de Estados Unidos a Irán equivalían a ultimátums.

Afirmó que si Estados Unidos instalaba muchos sistemas de defensa antimisiles ​en Groenlandia, Rusia tendría que tomar medidas compensatorias en el ámbito militar.