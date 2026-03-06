Rusia está proporcionando información de inteligencia a Irán para atacar fuerzas de EE.UU.: washington post

6 mar (Reuters) -

Rusia está proporcionando a Irán información sobre objetivos que incluye la ubicación de buques de guerra y aviones estadounidenses en Oriente Medio, informó el viernes el Washington Post, citando a tres funcionarios familiarizados con la inteligencia.

El alcance del apoyo de Rusia a Irán no estaba del todo claro, pero la capacidad del ejército iraní para localizar a las fuerzas estadounidenses se ha visto mermada desde que Washington e Israel lanzaron ataques contra Teherán la semana pasada, informó el Post.

Desde entonces, la guerra se ha intensificado, lo que ha provocado ataques de represalia por parte de Irán y ha involucrado a sus vecinos, ya que busca imponer un alto costo a Estados Unidos, Israel y sus aliados.

Un portavoz de la Casa Blanca no hizo comentarios directos sobre el supuesto apoyo ruso a Irán.

«El régimen iraní está siendo absolutamente aplastado. Sus represalias con misiles balísticos disminuyen cada día, su armada está siendo aniquilada, su capacidad de producción está siendo destruida y sus aliados apenas oponen resistencia», afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, en un comunicado, en respuesta a las preguntas de Reuters.

Rusia estaba en diálogo con representantes de los líderes iraníes, dijo el Kremlin el viernes. Se negó a dar detalles cuando los periodistas le preguntaron si Moscú estaba ayudando a Teherán.

El conflicto ha supuesto un inesperado impulso para Rusia, con un aumento significativo de la demanda de su petróleo y gas, lo que ha impulsado las exportaciones, muy afectadas en los últimos años por las sanciones relacionadas con su guerra en Ucrania.

Estados Unidos ha proporcionado información de inteligencia a Ucrania durante su guerra con Rusia.

La embajada rusa en Washington y la misión de Rusia ante las Naciones Unidas en Nueva York no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. (Reporte de Bhargav Acharya en Toronto; editado en español por Javier Leira)