Rusia está tratando de reducir las tensiones en torno a Irán, según el Kremlin

MOSCÚ, 2 feb (Reuters) -

El Kremlin dijo el lunes que Rusia seguía intentando reducir las tensiones en torno a Irán y que hacía tiempo que había ofrecido sus servicios para procesar o almacenar el uranio enriquecido de Irán.

Cuando se le preguntó si Rusia estaba discutiendo con Irán y Estados Unidos la posibilidad de adquirir uranio enriquecido iraní, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, respondió: "este tema lleva mucho tiempo en la agenda".

"Rusia lleva bastante tiempo ofreciendo sus servicios como una posible opción que permitiría eliminar ciertos factores irritantes para varios países", dijo Peskov.

"En este momento, Rusia continúa con sus esfuerzos, mantiene sus contactos con todas las partes interesadas y se mantiene dispuesta a reducir las tensiones en torno a Irán en la medida de sus posibilidades", afirmó.