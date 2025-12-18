Rusia estima cosecha de cereales 2025 en 137.000.000 de toneladas

MOSCÚ, 18 dic (Reuters) -

Rusia cosechará 137.000.000 de toneladas métricas de grano en 2025, algo más de lo previsto anteriormente, incluidas 90.000.000 de toneladas de trigo, dijeron el jueves funcionarios de alto rango del Gobierno, suficiente para abastecer el mercado interior y satisfacer la demanda de exportación.

"A mediados de diciembre, se espera que la cosecha totalice 137.000.000 de toneladas de grano, la tercera mayor cosecha de los últimos seis años", dijo el primer ministro Mijaíl Mishustin en una reunión gubernamental.

"Esto ayudará a abastecer plenamente tanto el mercado nacional como a nuestros socios comerciales en países amigos mediante entregas para la exportación", añadió.

La ministra de Agricultura, Oksana Lut, dijo que la cosecha de trigo de Rusia para 2025 se estima en 90.000.000 de toneladas. Rusia es el mayor exportador mundial de trigo y abastece a clientes de Oriente Medio y Asia.

Mishustin afirmó que la campaña de siembra de cereales de invierno iba por buen camino y no se había visto afectada por la climatología adversa, lo que ha creado las condiciones para una buena cosecha en 2026. Pidió al Gobierno que vigile los precios del combustible y los equipos. (Reporte de Reuters, Escrito por Felix Light; Editado en Español por Ricardo Figueroa)