Rusia estudia duplicar la cuota de exportación de granos en 2026, dice grupo de presión

MOSCÚ, 5 nov (Reuters) - El Gobierno ruso está estudiando una cuota de exportación de granos de 20.000.000 de toneladas métricas para la segunda mitad de la temporada de comercialización, del 15 de febrero al 30 de junio de 2026, según un borrador de documento publicado el miércoles por el grupo de presión Unión Rusa de Cereales.

El año pasado, la cuota se fijó en 10.600.000 de toneladas y se aplicó únicamente al trigo y al morcajo. El borrador del documento indica que la comisión gubernamental estudia ahora incluir también en la cuota el maíz y la cebada.

Rusia, el mayor exportador de trigo del mundo, permite las exportaciones sin cuotas en la primera parte de la temporada de comercialización, de julio a febrero. A partir de entonces, las cuotas se aplican durante el resto de la campaña y se distribuyen entre los exportadores en función de sus resultados.

Según las previsiones del Gobierno, Rusia exportará 50.000.000 de toneladas de cereales en esta campaña, algo más del 38% de la cosecha total. La mayor parte corresponderá a exportaciones de trigo, que estima en hasta 44.000.000 de toneladas.

Para el primer semestre de 2025, Rusia redujo su cuota de exportación de grano a 10.600.000 de toneladas desde los 29.000.000 del año anterior, tras una mala cosecha en muchas regiones. En la campaña 2024/25, Rusia exportó 53.000.000 de toneladas.

Este año, Rusia va camino de recolectar 135.000.000 de toneladas de grano después de que las buenas cosechas en Siberia y las regiones centrales compensaron las pérdidas infligidas por la sequía en el sur, especialmente en Rostov.

Sin embargo, las exportaciones rusas se ralentizaron bruscamente al inicio de la nueva campaña, y el viceprimer ministro Dmitry Patrushev lo achacó a los bajos precios mundiales. Patrushev afirmó que las exportaciones rusas se reanudarán cuando mejoren los precios.

Los analistas prevén que las exportaciones rusas repunten en noviembre. La consultora Sovecon estimó en 18.600.000 de toneladas el total de exportaciones rusas de grano entre julio y octubre de este año. (Reporte de Gleb Bryanski y Olga Popova; Editado en Español por Ricardo Figueroa)