Rusia evacúa una localidad tras ataque con misiles a una instalación militar

Rusia informó el jueves que repelió un ataque con misiles en la región de Volgogrado, pero que los restos provocaron un incendio en una instalación militar y obligaron a evacuar una localidad cercana.

"Las unidades de defensa aérea del Ministerio de Defensa ruso repelieron un ataque con misiles en la región de Volgogrado", publicó el gobernador regional, Andréi Bocharov, en la plataforma de mensajería Telegram.

"La caída de restos provocó un incendio en los terrenos de una instalación del Ministerio de Defensa cerca de la aldea de Kotluban", añadió, sin dar más detalles sobre el lugar.

Aunque no hubo víctimas, dijo que se estaban llevando a cabo órdenes de evacuación en la cercana de Kotluban "para garantizar la seguridad de los civiles ante la amenaza de detonación durante la extinción del incendio".

Más al norte, en la región rusa de Tambov, el gobernador Evgeni Pervishov dijo que los estudiantes universitarios tuvieron que ser reubicados después de que un ataque con drones ucranianos provocara un incendio.

"El incendio ya ha sido extinguido. No hubo heridos", precisó.

Rusia y Ucrania se han acusado mutuamente de lanzar ataques que socavan las negociaciones en curso para poner fin a la guerra, que dura ya casi cuatro años.

Bajo la presión de Estados Unidos, han iniciado conversaciones, pero siguen en desacuerdo, ya que Moscú exige a Ucrania concesiones territoriales y políticas que, según Kiev, equivaldrían a una capitulación.

Rusia lanzó su ofensiva militar contra Ucrania en febrero de 2022 y ahora controla alrededor de una quinta parte del país, incluida la península de Crimea, que anexionó en 2014.