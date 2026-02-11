Rusia evacuará a turistas de Cuba y suspenderá las operaciones aéreas por crisis del combustible

MOSCÚ, 11 feb (Reuters) - Rusia planea sacar a sus turistas de Cuba en los próximos días y luego suspender todos los vuelos hasta que se alivie la escasez de combustible para aviones, dijo el miércoles el regulador de aviación Rosaviatsia.

Según la autoridad, Rossiya, parte del grupo Aeroflot, y Severny Veter (Nordwind) solo operarán vuelos de pasajeros para repatriar a los turistas de Cuba, una medida que, han anunciado ambas aerolíneas en comunicados, entrará en vigor el jueves.

El Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ha declarado a Cuba "una amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad nacional de Estados Unidos y ha afirmado que la isla de gobierno comunista ya no recibirá petróleo de Venezuela.

Washington ha amenazado con imponer aranceles a otros proveedores, como México, si continúan enviando combustible a la isla.

La propia Cuba advirtió a las aerolíneas internacionales que a partir del martes ya no habría combustible para aviones disponible en el país.

El Ministerio de Economía ruso aconsejó el miércoles a los turistas que suspendan todos los viajes a Cuba hasta que la situación se normalice y pidió a los operadores turísticos rusos no realicen ventas. (Reporte de Reuters; Escrito por Anastasia Teterevleva; edición en español de Javier López de Lérida)