Rusia evita escalar tensiones en el Ártico pese a la guerra en Ucrania, según inteligencia noruega

Rusia, que invade Ucrania y es acusada por los países occidentales de llevar a cabo acciones híbridas de desestabilización en Europa y en el mar Báltico, procura no aumentar las tensiones en el Ártico, dijo a la AFP el jefe de la inteligencia noruega.

"Adoptan una estrategia de baja tensión", declaró el contraalmirante Nils Andreas Stensones, quien dirige el servicio de inteligencia exterior (NIS).

"Los observamos y actúan de manera responsable y profesional" en la región, afirmó en una entrevista al margen de la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC), al ser consultado sobre la actividad de la Flota del Norte rusa.

Rusia es acusada por numerosos países occidentales de llevar a cabo operaciones de desestabilización y guerra híbrida, especialmente en el mar Báltico, otra zona de contacto entre Rusia y los países de la OTAN, por ejemplo atacando infraestructuras submarinas.

En el Ártico, explicó el contraalmirante, Rusia "articula sus intereses en torno a tres ideas: desarrollar las rutas comerciales del gran Norte, desarrollar las infraestructuras energéticas y preservar la seguridad de sus fuerzas nucleares", una gran parte de las cuales está concentrada en la región.

Moscú debe "encontrar un equilibrio" entre la persecución de estos intereses y la tensión con los países de la OTAN, resumió.

Al comentar la evolución de la Flota del Norte, señaló que el número de submarinos -uno de los puntos fuertes de la marina rusa- se mantiene constante, o incluso disminuye ligeramente, pero que los buques son "más eficaces, modernizados, discretos y difíciles de rastrear".

Durante el reciente episodio de tensión entre Estados Unidos y Europa por Groenlandia, que la administración Trump quiere adquirir, responsables estadounidenses acusaron a los europeos de no proteger el Ártico frente a las acciones rusas y chinas.

En cuanto a las actividades militares chinas en el Ártico, "los chinos solo están activos en el espacio y en el ámbito cibernético. No observamos nada más en materia de actividad militar", según él.

"Lo que constatamos es un aumento del número de sus buques de investigación científica, principalmente en la parte oriental del Ártico, cerca de la vertiente del Pacífico", precisó.

"Vigilamos esto porque los buques de investigación chinos son siempre de doble uso: científico, pero también pueden servir para alcanzar objetivos militares", advirtió.