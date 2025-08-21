Rusia exige instalar una aplicación estatal competidora de WhatsApp en todos los dispositivos

MOSCÚ, 21 ago (Reuters) -

Una aplicación de mensajería rusa respaldada por el Estado y presentada como competidora de WhatsApp que, según los críticos, podría utilizarse con fines de vigilancia, deberá preinstalarse en todos los teléfonos móviles y tabletas a partir del próximo mes, según ha informado este jueves el Gobierno ruso.

La decisión de promover la popularidad de MAX, la nueva aplicación de mensajería controlada por el Estado, se produce después de que Rusia restringiera algunas llamadas en WhatsApp, propiedad de Meta Platforms, y en Telegram, acusando a las plataformas de propiedad extranjera de no compartir información con las fuerzas de seguridad en casos de fraude y terrorismo.

El Gobierno, que busca un mayor control sobre el espacio de internet, dijo en un comunicado el jueves que MAX, que se integrará con los servicios gubernamentales, estaría en la lista de aplicaciones preinstaladas obligatorias en todos los "dispositivos", incluidos teléfonos móviles y tabletas, que se vendan en Rusia a partir del 1 de septiembre.

A partir de la misma fecha, también será obligatorio que la tienda de aplicaciones nacional de Rusia, RuStore, actualmente preinstalada en todos los dispositivos Android, esté preinstalada en todos los dispositivos Apple, según el Gobierno.

Una aplicación de televisión en línea en ruso llamada LIME HD TV, que permite ver gratuitamente los canales estatales rusos de televisión, estará preinstalada en todos los televisores inteligentes vendidos en Rusia a partir del 1 de enero del próximo año, añadió el Gobierno.