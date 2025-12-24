Rusia: Explosión en la misma calle donde murió el general, dos muertos

La explosión ocurrió cerca del lugar donde un general ruso fue asesinado a principios de esta semana.

"Se activó un artefacto explosivo" cuando los agentes se acercaron al sospechoso, que se encontraba cerca de su vehículo de servicio, según el comunicado del comité, encargado de investigar delitos graves.

Un comunicado anterior en Telegram indicó que los investigadores estaban inspeccionando el lugar y realizando análisis forenses, incluyendo "exámenes médicos y de explosivos".

La zona estaba acordonada y contaba con una amplia presencia policial, según imágenes difundidas por la televisión rusa, que citaron a testigos que describieron una explosión ocurrida alrededor de la 1:30 a. m. (22:30 GMT del martes).

La explosión tuvo lugar cerca de donde el teniente general Fanil Sarvarov murió el lunes por un artefacto explosivo colocado debajo de su coche estacionado. Sarvarov era jefe del departamento de entrenamiento del Estado Mayor ruso.

Desde que Moscú invadió Ucrania en febrero de 2022, Kiev ha sido responsabilizada de varios ataques contra oficiales militares rusos y figuras pro-Kremlin, tanto en Rusia como en las zonas ocupadas de Ucrania. Kiev ha reivindicado algunos de los ataques.

Una fuente de los servicios secretos ucranianos de la Guardia Revolucionaria (GUR) celebró la "eliminación" de los policías, quienes, según afirmó, sin aportar pruebas, habían combatido en Ucrania y "torturado a prisioneros de guerra ucranianos".

En un comunicado, la fuente de la GUR afirmó que el ataque fue perpetrado por un "residente local" y no afirmó haber participado. (ANSA).