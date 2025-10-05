Rusia expresa pleno apoyo a Venezuela tras ataques de EEUU, dice ministro venezolano

CARACAS, 5 oct (Reuters) - El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, dijo el domingo que había mantenido una llamada telefónica con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, durante la cual recibió una "plena expresión de apoyo y solidaridad" del gobierno ruso.

Rusia también dijo que estaba comprometida con la "solidaridad del gobierno ruso con Venezuela, así como su compromiso con la preservación de América Latina y el Caribe como Zona de Paz", dijo Gil en una publicación en Telegram.

Esto sigue a una serie de ataques de Estados Unidos contra embarcaciones en el Caribe cerca de Venezuela, que Washington alega que llevaban drogas ilegales. Cuatro personas murieron en un ataque el viernes, lo que provocó críticas de Moscú.

El Gobierno venezolano del presidente Nicolás Maduro afirma que Estados Unidos busca sacarlo del poder. (Reporte de Deisy Buitrago, editado por Marco Aquino)