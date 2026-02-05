Rusia expulsa a un diplomático alemán y acusa a Berlín de "manía de espionaje"

MOSCÚ, 5 feb (Reuters) - Rusia expulsó el jueves a un diplomático alemán en respuesta a lo que calificó como la expulsión infundada de un diplomático ruso por parte de Berlín el mes pasado y acusó a Alemania de estar sumida en una "manía de espionaje".

El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso dijo que había convocado al jefe de la embajada alemana en Moscú para presentar una protesta formal por el trato dado por Berlín al diplomático ruso. Dijo que la acusación de Alemania de que el diplomático ruso expulsado se había dedicado al espionaje era falsa y "una provocación de bajo nivel".

"Se hizo hincapié en que las acusaciones infundadas de espionaje presentadas contra él por las autoridades de Berlín carecen por completo de fundamento y son fabricadas en el espíritu de la 'manía de espionaje' que están fomentando en Alemania las autoridades alemanas", dijo la declaración rusa.

El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, durante un viaje a Brunéi, acusó a Moscú de recurrir a medidas de represalia injustificadas en lugar de a la diplomacia.

"La expulsión de un diplomático alemán de Rusia es completamente infundada y totalmente inaceptable", dijo, y añadió: "Nos reservamos el derecho a tomar nuevas medidas".

Wadephul dijo que el diplomático en cuestión había sido miembro del personal del agregado militar de la embajada alemana.

Los servicios de seguridad de toda Europa han advertido de la creciente amenaza de las agencias de inteligencia rusas que tratan de disuadir a las potencias occidentales de ayudar a Ucrania a defenderse de Rusia.

El lunes, Reino Unido a un diplomático ruso en lo que calificó como una medida recíproca después de que Moscú expulsara el mes pasado a un diplomático británico acusándolo de ser un espía no declarado.

Moscú ha negado estar detrás de lo que los responsables de inteligencia occidentales han calificado como una campaña de sabotaje en toda Europa. (Información adicional de Ludwig Burger y Gleb Stolyarov; escrito por Andrew Osborn y Friederike Heine; edición de Madeline Chambers y Gareth Jones; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)