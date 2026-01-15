Rusia expulsa a un diplomático británico al que acusa de espionaje

Por Guy Faulconbridge y Marina Bobrova

MOSCÚ, 15 ene (Reuters) - Rusia expulsó el jueves a un diplomático británico del que dijo que era un responsable no declarado de los servicios de inteligencia británicos y advirtió a Londres de que Moscú no toleraría tales actividades de espionaje en su territorio.

El FSB, principal sucesor del KGB de la era soviética, mencionó al diplomático británico, un segundo secretario de la embajada de Moscú, y dijo que trabajaba encubierto para el servicio de espionaje británico. Medios rusos publicaron fotos del diplomático.

Rusia ha comunicado que se le ha dado un plazo de dos semanas para abandonar el país. El Ministerio de Asuntos Exteriores británico no respondió inmediatamente a una petición de comentarios.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso convocó a la encargada de negocios británica en Rusia, Danae Dholakia, para emitir una protesta formal por la situación.

"Se insistió una vez más en que Moscú no toleraría las actividades de agentes de inteligencia británicos no declarados en Rusia", dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

"También se advirtió de que si Londres agravaba la situación, la parte rusa dará una respuesta de 'espejo' decisiva", dice en el comunicado.

Manifestantes corearon consignas antibritánicas frente al coche diplomático de Reino Unido que transportaba a de negocios.

En un escenario de guerra en Ucrania, Rusia y Occidente se han acusado mutuamente en repetidas ocasiones de desplegar campañas de espionaje de una intensidad que no se veía desde las profundidades de la Guerra Fría.

Rusia afirma que la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el Servicio Secreto de Inteligencia británico, conocido como MI6, y la DGSE francesa han intensificado sus intentos de robar secretos, reclutar rusos y sembrar la discordia dentro de Rusia.

Los jefes de espionaje de Europa Occidental afirman que el FSB, el servicio de inteligencia exterior ruso SVR y el servicio de inteligencia militar GRU han organizado importantes ciberataques y campañas de sabotaje en todo el mundo occidental, algo que Moscú niega. (Información de Reuters; redacción de Guy Faulconbridge; edición de Andrew Osborn y Mark Heinrich; edición en español de Paula Villalba)