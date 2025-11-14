Rusia frustra un supuesto plan de la Inteligencia de Ucrania para matar a un alto cargo en Moscú

MADRID, 14 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB, por sus siglas en inglés) ha informado este viernes de que ha logrado frustrar una operación de la Inteligencia ucraniana cuyo objetivo era matar a un alto cargo del Gobierno ruso en Moscú, la capital del país.

En un comunicado, la entidad ha señalado que este "asesinato" iba a perpetrarse como parte de un "atentado terrorista" planeado por los servicios secretos de Ucrania. Para ello, estaba previsto que el ataque se produjera cuando el alto cargo en cuestión se dirigiera al cementerio de la ciudad rusa a visitar las tumbas de sus familiares.

Así, ha señalado que la Inteligencia ucraniana había reclutado al menos a cuatro personas para perpetrar el ataque y ha acusado a Kiev de "captar a potenciales ejecutores de este tipo de actos a través de Telegram, Whatsapp y otras aplicaciones de mensajería y redes sociales".

En este sentido, ha explicado que para supervisar estas acciones, la Inteligencia de Ucrania contaba con una cámara instalada en uno de los jarrones del cementerio y ha apuntado a uno de los presuntos implicados como principal fuente de estas informaciones.