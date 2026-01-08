Rusia, fuerzas europeas en Ucrania, objetivos militares legítimos

Así lo declaró la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Maria Zakharova, en relación con los planes franco-británicos de establecer una fuerza multinacional en suelo ucraniano tras el alto el fuego.

Las reiteradas advertencias de Rusia al más alto nivel contra el despliegue de tropas e instalaciones militares occidentales en Ucrania siguen vigentes, enfatizó Maria Zakharova.

En el marco de la cumbre europea celebrada el martes en París, a la que asistieron los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, Francia, Gran Bretaña y Ucrania firmaron una declaración de intenciones para formar una fuerza multinacional que se desplegará en Ucrania tras el cese de las hostilidades.

El primer ministro británico, Keir Starmer, también habló sobre la creación de centros militares franco-británicos en el país.

Al comentar los resultados de esa cumbre, Moscú afirmó que las "nuevas declaraciones militaristas" de la Coalición de la Voluntad y el gobierno de Kiev demuestran que estos países están creando un verdadero eje de guerra.

"Los planes de sus participantes son cada vez más peligrosos y destructivos para el futuro del continente europeo y sus habitantes", declaró Zakharova. (ANSA).