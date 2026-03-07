Rusia gana su primera medalla paralímpica en 12 años

Rusia ganó este sábado su primera medalla paralímpica desde 2014, con el bronce de Varvara Voronchikhina en el descenso femenino de pie en Cortina, en el regreso del deporte ruso a una gran competición internacional.

Pese a que continúa la guerra de Rusia con Ucrania, el Comité Paralímpico Internacional (IPC) autorizó que seis atletas rusos y cuatro de su aliado Bielorrusia representen a sus países, acompañados por sus banderas nacionales, en lugar de competir como neutrales.

La decisión desató críticas y la ceremonia de apertura del viernes fue boicoteada por siete países, incluida Ucrania, y la delegación rusa fue abucheada por algunos espectadores en la Arena de Verona durante el desfile.

"Para nosotros ha sido mucho tiempo sin una bandera. Estoy muy contenta por mi primera medalla, por mi país y por todos mis compañeros", declaró la esquiadora de 23 años.

Rusia y Bielorrusia fueron excluidas de los Juegos Paralímpicos de 2022 tras la invasión de Ucrania, aunque se les permitió competir como atletas neutrales en los Juegos Paralímpicos de Verano de París dos años después.

Antes, Rusia fue excluida de las grandes competiciones tras destaparse un sistema generalizado de dopaje, bajo el auspicio del Estado, durante los Juegos de Invierno de Sochi 2014.