Rusia golpea de nuevo la red eléctrica de Ucrania mientras continúan los esfuerzos de paz de EEUU

KIEV, Ucrania (AP) — Rusia bombardeó Ucrania con más de 300 drones y misiles balísticos y de crucero en su último ataque nocturno a la red eléctrica ucraniana, afirmó el martes el presidente, Volodymyr Zelenskyy, mientras Moscú no da muestras públicas de estar dispuesto a poner fin a la guerra con su vecino en el corto plazo.

El ataque dejó sin calefacción a más de 5.600 edificios de apartamentos en la capital, dijo el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko. Casi el 80% de los edificios afectados habían recuperado recientemente su suministro de calefacción después de un gran bombardeo ruso el 9 de enero que sumió a miles de personas en un apagón de varios días, expresó.

Ucrania está soportando uno de sus inviernos más fríos en años, con temperaturas en Kiev de -20 grados Celsius (-4 grados Fahrenheit). Al mismo tiempo, Rusia ha intensificado sus ataques aéreos sobre el suministro eléctrico con el objetivo de dejar a los ucranianos sin calefacción y agua corriente y desgastar su resistencia casi cuatro años después de que Moscú lanzara su invasión a gran escala el 24 de febrero de 2022.

Mientras tanto, las autoridades ucranianas tratan de mantener el impulso de las conversaciones de paz lideradas por Estados Unidos. Un equipo negociador ucraniano llegó a Estados Unidos el sábado. Su tarea principal era transmitir cómo los implacables ataques rusos están socavando la diplomacia, según Zelenskyy.

El líder ucraniano dijo la semana pasada que la delegación también intentaría finalizar con los funcionarios estadounidenses documentos para un acuerdo de paz propuesto que se relacionan con garantías de seguridad de posguerra y recuperación económica. Si los funcionarios estadounidenses aprueban las propuestas, Estados Unidos y Ucrania podrían firmar los documentos en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, esta semana, señaló.

El comando de la fuerza aérea de Ucrania dijo que 27 misiles y 315 drones fueron derribados o bloqueados, mientras que cinco misiles y 24 drones impactaron en 11 ubicaciones.

Los ataques constantes han presionado las defensas antiaéreas de Ucrania y, según Zelenskyy, algunos sistemas recientemente se quedaron sin municiones antes de que llegara un nuevo envío.

El lunes por la noche indicó que las defensas antiaéreas están adoptando un nuevo enfoque tras el nombramiento de un nuevo subcomandante de la Fuerza Aérea, Pavlo Yelizarov.

"Este sistema será transformado", afirmó, sin proporcionar detalles.

Ucrania depende de sofisticados sistemas de defensa antiaérea producidos por países occidentales, especialmente Estados Unidos, para frustrar los ataques de misiles y drones de Rusia.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.