WASHINGTON (AP) — La Casa Blanca confirmó públicamente el jueves que Rusia ha desarrollado una “inquietante” arma antisatélite, pero afirmó que ésta no puede causar directamente “destrucción física” en la Tierra.

John Kirby, vocero del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dijo que funcionarios de inteligencia de Estados Unidos tienen información de que Rusia ha desarrollado esa capacidad, pero que dicha arma actualmente no es funcional. Funcionarios estadounidenses analizan la información que tienen sobre esta tecnología emergente y han consultado con sus aliados y socios acerca del tema.

“En primer lugar, no se trata de una capacidad activa que haya sido desplegada, y aunque la búsqueda de esta capacidad en particular por parte de Rusia resulta inquietante, no existe ninguna amenaza inmediata para la seguridad de nadie”, dijo Kirby. “No hablamos de un arma que se puede usar para atacar a los seres humanos o provocar destrucción física aquí en la Tierra”.

La Casa Blanca confirmó esta información después de que, en una ambigua advertencia pronunciada el miércoles, el presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Turner, instó al gobierno federal a desclasificar información sobre lo que calificó como una amenaza grave para la seguridad nacional.

Kirby señaló que ya se había iniciado con el proceso de revisar y desprecintar algunos aspectos de las capacidades rusas cuando Turner “lamentablemente” difundió su declaración.

“Hemos sido muy cuidadosos y prudentes sobre lo que decidimos desclasificar y compartir con el público”, añadió.

Rusia le ha restado importancia a las preocupaciones de Washington en torno a sus capacidades.

En Moscú, el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov se refirió a los señalamientos sobre una nueva capacidad militar rusa como una treta con el objeto de hacer que el Congreso de Estados Unidos apruebe el envío de ayuda a Ucrania.

“Es obvio que Washington intenta obligar al Congreso a votar sobre la iniciativa de asistencia a como dé lugar”, dijo Peskov en declaraciones reproducidas por agencias noticiosas rusas. “Veremos qué treta usará la Casa Blanca”.

Kirby afirmó que el arma estaría estacionada en el espacio y significaría una violación a un tratado espacial internacional con más de 130 países signatarios, incluido Rusia. Se negó a comentar si el arma tiene capacidad nuclear. El tratado prohíbe el despliegue de “armas nucleares o cualquier otro tipo de armas de destrucción masiva” en órbita o “estacionar armas en el espacio exterior de cualquier otra forma”.

La Casa Blanca señaló que buscaría abrir una línea de comunicación directa con Rusia para tocar las inquietudes. Aunque la Casa Blanca trató de tranquilizar a la población, Kirby reconoció que se trata de un asunto grave.

“No quiero minimizar el potencial que se tiene para provocar daños”, dijo.

El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, tenía programado informar a los legisladores sobre el tema el jueves en el Capitolio.

La Casa Blanca no ocultó su frustración por la manera en que Turner expresó sus inquietudes sobre la amenaza.

“Nosotros tomamos decisiones sobre cómo y cuándo revelar información de inteligencia de forma cuidadosa, prudente y estratégica, de la manera que nosotros elijamos”, indicó Kirby.

“No nos vamos a desviar de ese proceso, sin importar qué es lo que haya encontrado la forma de volverse de dominio público en este caso en particular”, añadió. “Les puedo garantizar que seguiremos manteniendo tan informados como sea posible a los miembros del Congreso, así como a nuestros socios internacionales y a todos ustedes y al pueblo estadounidense”.

Funcionarios de la Casa Blanca señalaron que a funcionarios federales de inteligencia les preocupa una desclasificación extensa de la información. Estados Unidos ha estado al tanto desde hace meses, o incluso años, de los objetivos de Rusia de desarrollar una capacidad antisatélite.

Estados Unidos ha degradado y difundido frecuentemente hallazgos de inteligencia sobre planes y operaciones de Moscú durante el transcurso de los casi dos años de la guerra de Rusia con Ucrania.

Estas labores se han centrado en destacar los planes de operaciones de desinformación por parte de Rusia o llamar la atención sobre las dificultades de Moscú para continuar su guerra contra Ucrania, así como su coordinación con Irán y Corea del Norte para obtener armamento de necesidad urgente.

Funcionarios de inteligencia han determinado que habría sido mejor iniciar con una conversación privada sobre la amenaza antisatélite rusa, indicó Kirby.

“Estamos de acuerdo con eso, lo que, desde luego, es congruente con la manera en que hemos hecho las cosas anteriormente”, comentó. “Este gobierno se ha enfocado en gran medida en hacerlo de forma estratégica, en forma deliberada. Y en especial, cuando se trata de Rusia”.

La periodista de The Associated Press Darlene Superville contribuyó a este despacho.