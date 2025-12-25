Rusia hace oferta a Francia sobre ciudadano francés encarcelado

El Kremlin dijo el jueves que estaba en contacto con las autoridades francesas sobre el destino de un académico político francés que cumple una condena de tres años en Rusia y que, según informes, enfrenta nuevos cargos de espionaje.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a los periodistas que Rusia ha hecho "una oferta a los franceses" respecto a Laurent Vinatier, arrestado en Moscú el año pasado y condenado por recopilar información militar, y que "la pelota ahora está en el campo de Francia". Se negó a proporcionar detalles, citando la sensibilidad del asunto.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia declaró el jueves que no tenía comentarios.

Las declaraciones de Peskov se producen después de que el periodista Jérôme Garro del canal de televisión francés TF1 preguntara al presidente Vladímir Putin durante su conferencia de prensa anual el 19 de diciembre si la familia de Vinatier podría esperar un indulto presidencial o su liberación en un intercambio de prisioneros. Putin respondió que no sabía "nada" sobre el caso, pero prometió investigarlo.

Vinatier fue arrestado en Moscú en junio de 2024. Las autoridades rusas lo acusaron de no registrarse como "agente extranjero" mientras recopilaba información sobre "actividades militares y técnico-militares" que podrían ser utilizadas en detrimento de la seguridad nacional. Los cargos conllevan una pena máxima de cinco años de prisión.

El arresto se produjo en medio de tensiones entre Moscú y París tras los comentarios del presidente francés Emmanuel Macron sobre la posibilidad de desplegar tropas francesas en Ucrania.

Los abogados de Vinatier pidieron al tribunal que lo condenara a una multa, pero el juez en octubre de 2024 le impuso una pena de tres años, una sentencia descrita como "extremadamente severa" por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, que pidió la liberación inmediata del académico.

Las detenciones por cargos de espionaje y recopilación de datos sensibles se han vuelto cada vez más frecuentes en Rusia y su sistema legal altamente politizado desde que Moscú invadió Ucrania en febrero de 2022.

Además de criticar su sentencia, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia instó a la abolición de las leyes rusas sobre agentes extranjeros, que someten a quienes llevan esa etiqueta a un escrutinio gubernamental adicional y numerosas restricciones. Las violaciones pueden resultar en enjuiciamiento penal. El ministerio indicó que la legislación "contribuye a una violación sistemática de las libertades fundamentales en Rusia, como la libertad de asociación, la libertad de opinión y la libertad de expresión".

Vinatier es asesor del Centro para el Diálogo Humanitario, una organización no gubernamental con sede en Suiza, que dijo en junio de 2024 que estaba haciendo "todo lo posible para asistirlo".

Al pedir clemencia al juez antes del veredicto, Vinatier mencionó a sus dos hijos y a sus padres ancianos de los que tiene que cuidar.

Los cargos contra Vinatier se relacionan con una ley que requiere que cualquier persona que recopile información sobre temas militares se registre ante las autoridades como agente extranjero.

Los activistas de derechos humanos han criticado la ley y otras legislaciones recientes como parte de una represión del Kremlin contra los medios independientes y los activistas políticos, destinada a sofocar las críticas a la guerra en Ucrania.

En agosto de 2025, la agencia estatal de noticias rusa Tass informó que Vinatier también fue acusado de espionaje, citando registros judiciales pero sin dar detalles. Aquellos condenados por espionaje en Rusia enfrentan entre 10 y 20 años de prisión.

En los últimos años, Rusia ha arrestado a varios extranjeros, principalmente ciudadanos estadounidenses, por diversos cargos criminales y luego los ha liberado en intercambios de prisioneros. El mayor intercambio desde la Guerra Fría tuvo lugar en agosto de 2024, cuando Moscú liberó a los periodistas Evan Gershkovich y Alsu Kurmasheva, al estadounidense Paul Whelan y a disidentes rusos en un acuerdo multinacional que liberó a dos docenas de personas.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.