Rusia hace retroceder a las tropas ucranianas en algunas zonas de kursk, según varios blogueros

MOSCÚ, 11 sep (Reuters) - El ejército ruso ha iniciado una importante contraofensiva contra las tropas ucranianas que irrumpieron en el oeste de Rusia el mes pasado, y ha recuperado parte del territorio, según afirman varios blogueros de guerra pro-Moscú. El 6 de agosto, Ucrania lanzó el mayor ataque extranjero contra Rusia desde la Segunda Guerra Mundial, irrumpiendo a través de la frontera en la región de Kursk con miles de soldados apoyados por enjambres de drones y armamento pesado, incluidas armas de fabricación occidental. Yuri Podoliaka, un bloguero militar prorruso nacido en Ucrania, y otros dos influyentes blogueros —Rybar y Two Majors— afirmaron que el ejército ruso había iniciado una importante contraofensiva en Kursk. "En la región de Kursk, el ejército ruso lanzó acciones de contraofensiva en el flanco occidental de la cuña enemiga, reduciendo la zona de control ucraniana cerca de la frontera estatal", afirmó el blog Two Majors. Podoliaka dijo que los soldados rusos habían tomado varias aldeas en el oeste de la franja de Rusia que Ucrania consiguió tomar, empujando a las fuerzas ucranianas hacia el este del río Malaya Loknia, al sur de Snagost. Reuters no pudo verificar los informes sobre el campo de batalla debido a las restricciones de información en ambos bandos de la guerra. Los informes del Ministerio de Defensa ruso sobre los combates ofrecieron poca información. No hubo comentarios inmediatos de Ucrania. (Información de Guy Faulconbridge; editado por Kim Coghill; editado en español por Javi West Larrañaga)

