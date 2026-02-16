Rusia: homenajes a Navalny, Rusia niega acusaciones

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, rechazó de modo contundente las acusaciones de cinco países europeos que aseguran que Rusia envenenó a Alexei Navalny, el líder opositor que murió hace exactamente dos años en una colonia penitenciaria, calificándolas de "infundadas".

"Por supuesto, no aceptamos estas acusaciones", declaró Peskov, citado por la agencia de noticias RIA Novosti. "No las compartimos. Las consideramos parciales e infundadas. Y, de hecho, las rechazamos categóricamente", insistió.

En tanto, la madre de Alexei Navalny, Lyudmila, exigió hoy un esclarecimiento completo de la muerte de su hijo, depositando flores en su tumba en el cementerio de Borisovo de Moscú, en el segundo aniversario de su fallecimiento en una prisión de Siberia.

"Los instigadores son conocidos en todo el mundo, pero queremos conocer a todos los que participaron en esto", declaró Lyudmila, citada por el canal de televisión opositor Dozhd.

Varias decenas de personas, incluyendo diplomáticos de embajadas europeas, se congregaron esta mañana en el cementerio de Borisovo, a las afueras de Moscú, para depositar flores en la tumba del líder opositor Alexei Navalny, en el segundo aniversario de su muerte.

Testigos presentes en el lugar, incluidos los propios diplomáticos, informaron de ello. Entre ellos se encontraba un representante de la embajada italiana. Y además de la madre de Navalny, Alla Abrosimova, madre de la viuda del líder opositor, Yulia, fueron las primeras en visitar la tumba.

Según medios de comunicación de la oposición rusa, homenajes similares se han realizado en otras ciudades rusas, como San Petersburgo y Novosibirsk, donde algunos residentes han depositado flores en monumentos dedicados a las víctimas de la represión política.

"Hace dos años, el mundo se enteró de la muerte de Alexei Navalny. Rindo homenaje a su memoria", escribió el presidente francés, Emmanuel Macron, en X.

"Dije entonces que, en mi opinión, su muerte decía mucho sobre la debilidad del Kremlin y su miedo a cualquier adversario. Ahora está claro que su muerte fue premeditada", añadió. "La verdad siempre prevalece, mientras esperamos que la justicia haga lo mismo", completó Macron.

Navalny fue asesinado con una toxina mortal presente en ranas venenosas dardo que habitan en Ecuador, según informaron el Reino Unido y algunos de sus aliados europeos. Se encontraron rastros de epibatidina en muestras del cuerpo de Navalny, lo que muy probablemente provocó su muerte, según el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido.

Los aliados afirmaron que solo el Estado ruso tenía los "medios, el motivo y la oportunidad" para emplear esta toxina letal. El Kremlin desestimó el hallazgo, calificándolo de "campaña informativa", según la agencia de noticias TASS.

